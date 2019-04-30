اللون الأبيض يسيطر على موضة فساتين الربيع والصيف

تتفاوت الاطلالات لربيع وصيف 2019، خصوصاً بما يتعلق بالألوان الرائجة في هذه الفترة، حيث برز العديد من الألوان لربيع وصيف 2019، وتحديدًا الألوان المرحة والفرحة، حتى على صعيد الاطلالات الرسمية، وليس فقط عند اعتماد الاطلالات اليومية و»الكاجوال». عادة ما تركّز السيدات على ألوان معينة في كل موسم، على سبيل المثال تختار الأزياء والإكسسوارات بالالوان الداكنة في فصلي الخريف والشتاء، وتحديدًا الاسود أو الرمادي وغيرها من الالوان، أمّا اليوم خلال فصلي الربيع والصيف فقد برز اللون الابيض الذي عادة ما يكون قليل الارتداء، علمًا انّه يمكن اعتماده طيلة أيام السنة وليس فقط في هذه الفصول. لذلك إليك مجموعة من الازياء باللون الابيض، لتختاري منها لهذا الموسم ما يناسبك لمختلف الإطلالات النهارية والمسائية، الكاجوال والرسمية، الكلاسيكية والعصرية.

• نسّقي الأبيض مع أكسسوارات مكمّلة، بحيث تبتكرين مظهرا معيّنا بالأبيض وتقومين بموازنته بطريقة عصرية. إختاري حذاء، حقيبة، ومجوهرات بدرجات كلاسيكية فاتحة، كالنيود والفضي والذهبي بالإضافة إلى الألوان الباستيلية الهادئة كالزهري والأزرق والأصفر، للوك أكثر حيوية ومرحاً.

• إعتمدي قصة عصرية باللون الأبيض كصيحة الأكتاف المكشوفة، أو الياقة العميقة على شكل V، أو قطعة بأطراف غير متساوية أو سروال تراوزر الواسع.

• كوني جاهزة لارتداء الأبيض من الرأس حتى القدمين. ومن الأفضل اختيار حقيبة باللون الأبيض الكريمي، صندل أبيض ونظارات شمسية عصرية باللون الأبيض.

• لا تترددي في تنسيق أحذية الأوكسفورد الذكورية مع فستان أبيض بقصة كلاسيكية، فهذا الأسلوب يضفي لمسة غير تقليدية على إطلالتك.

• لا يزال سروال التراوزر يطيح بصيحات ربيع وصيف 2019. فاعتمدي سروال ذات ثنيات مع قميص أبيض كلاسيكي لإطلالة أنيقة وراقية.

• إعتمدي الفستان الأبيض القصير بقصة هندسية مع تلك النظارات الشمسية الحمراء، ونسّقيها مع كلاتش مطرز بالأزهار وصندل أبيض بكعبٍ عال.

• نسّقي تصميمًا من قطعتين باللون الأبيض مزيّنًا بالمقلمات الأكثر رواجًا لهذا الموسم، واعتمدي التنورة مع فتحة جانبية ملفتة، لإطلالة العمل، وأضيفي بلايزرًا طويلة بأزرار ذهبية وأكسسوارات مرحة.

• أسلوب السهرة لا يقتصر على الفستان الأسود لتكون إطلالتك راقية وجذابة، بل يمكن أن يعتمد لوك السهرة على قطعة مميّزة باللون الأبيض كفستان بأكمام الكاب العصرية.

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• إختاري تنسيقات عصرية وأقمشة شفافة كالدانتيل والتول والأقمشة المشبكة الأكثر رواجاً لهذا الموسم، لأنها تجعل من مظهرك أنثوياً متميّزاً.

• لا تخلو تصاميم ربيع وصيف 2019 من فساتين الـWrap Dress المربوطة على الخصر، إختاريها باللون الأبيض، واستكملي إطلالتك بحذاء المول وحقيبة مزينة بسلاسل معدنية.

• من النقشات الأكثر شعبية في الآونة الاخيرة، نقشة المنقط بالأبيض والأسود أو الـPolka Dots. إختاري قطعة ذات قاعدة لونية بالأبيض منقطة بالأسود، لإطلالة صيفية مرحة.

• ثنائي الأبيض والأسود يعتبر أسلوب مونوكرومي أنيقا وراقيا للغاية. إلبسي توب أو جيليه طويلاً باللون الأبيض مع سروال أسود بقصة ضيقة وحذاء بكعبٍ عال.

• لا يمكن أن ننكر أناقة النقشة الحيوانية مع الأبيض بمختلف أشكالها، بدءاً من نقشة الثعبان وصولاً إلى نقشة النمر. فلا تترددي في اعتمادها مع أزيائك البيضاء.

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