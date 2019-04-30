رجل إطفاء يتحرش بطفلة تحت تأثير السكر

وقع مايكل وليام بالماتير عامل إطفاء فريسة لسكره، وفق ما اعترف للشرطة، حيث تحرش بفتاة صغيرة تبلغ من العمر 8 أعوام، وقال أن جلسة السكر هيأت له لأنها فتاة بالغة.

كانت مايكل معزوما في حفل بمنزل عمة الفتاة في كوين كريك بولاية أريزونا، ولكنه في هذا اليوم ترك البيت مبكرا وتوجه لمنزله وهذه ليست عادته، وعندما قررت عمة الفتاة الاطمئنان عليها صعدت إلى الطابق العلوي، ورأتها تخرج من الحمام باكية.

حاولت عمتها أن تعرف ما حدث، فروت الطفلة بحسب "ميل اونلاين" ما دار بينها وبين عامل الإطفاء البالغ من عمره 48 عاما، حينما صعد إليها وطلب منها خلع ملابسها، وخلع هو الآخر ملابسه وتعرى أمامها تماما.

وأكملت الطفلة أن هذا حدث بينما كانت نائمة، حيث كانت تشاهد التلفاز مع شقيقها الأصغر، فغلبها النوم لتستقيظ على فعلة رجل الإطفاء البشعة، وقالت الفتاة إنها حاولت الهرب بمجرد إحساسها أنه أمر "سيء".

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أمسك مايكل بذراع الطفلة، لكنها تمكنت من الهرب، والاختباء في الحمام، وطلب منها الأخير المغفرة ولكنها قالت إنها يمكن أن تسامحه في حالة أعاد لها ملابسها ولكنه لم يفعل.

وأبلغت عمة الطفلة الشرطة عن رجل الإطفاء الذي قال إنه ظن أنه يفعل ذلك على فتاة كبيرة، واستقال من عمله، ووجهت الشرطة عدة تهم له، منها الاعتداء الجنسي على قاصر والاختطاف والتعري.

وقال أصدقاء مايكل إنه يتعاطى الكحول ومدمن على المخدرات، وبمجرد مواجهته أجهش بالبكاء واعترف بفعلته.

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