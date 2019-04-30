هنديات يخاطرن بحياتهن ويجلبن المياه من بئر عمقه 60 قدما

تخاطر العديد من سيداتٍ بحياتهن داخل الآبار العميقة سعيًا وراء المياه، في منطقة ناشيك غرب الهند، بعدما سيطر الجفاف على المنطقة قرابة الـ3 أعوام، متنقلين بين النتوءات الصخرية من أجل الاقتراب بدرجة كافية من المياه.

لحظات مروعة تعيشها السيدات داخل بئر يصل عمقه إلى نحو 60 قدمًا، ممسكاتِ بيدهن دلو صغير وتخطين بكل ثقة وقوة نحو هدفها ويبدأن النزول إلى العمق من خلال إمساكهن بحبل رفيع مثبت من الأعلى لتصل بأمان إلى الأرضية الرطبة للبئر، بحسب صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

لقطات فوتوغرافية رصدها الناشط " بهجوان مادي" في منظمة محلية غير ربحية تتابع متاعب ومشكلات النساء في القرية، لنزول امرأة تلو الآخرى لبدء رحلتها الشاقة والصعبة فور انتهاء السابقة من رحلتها ووصولها لبر الأمان، بعد اندلاع المشكلة من 3 أعوام وفشلت السلطات الحكومية في معالجة الأزمة، لتفكرالسيدات في حل يتمكن من خلاله الحصول على المياة للحياة.

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لم يكن هذا الأمر مقتصر على القرية وحسب بل يتكرر في أكثر من 25 قرية أخرى بغرب الهند محاولين إنقاذ أنفسهم من الموت والهلاك وللتغاضي عن الجفاف.

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