زهرة جميلة.. هكذا يبدو تشريح صدر الأنثى

تنتشر عادة صور تشريح جسم الرجل، هيئته العضلية، وكل ما يخص العضلات، ولكن ماذا عن جسد المرأة؟، وخاصة فيما يخص أشد الأجزاء اختلافا عن الرجل، وهو الثدي.

انتشرت صورة مؤخرا عن القنوات الحليبية الموجودة في صدر المرأة، انتشارا واسعا عبر الإنترنت عالميا، لتثير الصورة دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الإناث منهم.

الصور تظهر العضلات الموجودة في خلفية القنوات أو الغدد الحليبية والتي تنتهي بقنوات تصب في منتصف الصدر ليبدو مثل الزهرة، تلك الصورة انتشرت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بحسب إندبندنت البريطانية، ووحازت على أكثر من 135 ألف إعجاب، بالتوازي مع إعادة التغريد.

التعليق الذي أرفق بالصورة كان، "أدركت أنني لم أر من قبل صورة للجهاز العضلي للأنثى. لم أتخيل مطلقاً أن القنوات الحليبية تبدو بهذا الشكل،" ومع إعادة التغريد والتعليقات أظهرت صدمة بعض الفتيات من الشكل الذي اعتبرنه غريبا، ومن الاختلاف التام عن الرجل.

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وجاءت تعليقات الفتيات على الصورة المنتشرة كالتالي، "في البداية ظننت أن أحدهم وضع زهوراً على الصدر لغرض فني. والآن يبدو أن هناك كائناً فضائياً غريباً يعيش داخل جسدي وأشعر بالرعب".

وقالت أخرى: " لا أصدق أن هذا الشيء موجود في داخلي"، وقالت إحدى المغردات، "إنه أمر مذهل جداً بالنسبة لي كأم مُرضعة. يبدو الأمر منطقياً الآن وهو جميل أيضاً".

وقالت أخرى معتبرة شكل الصدر زهرة وأنها لا تعرف شكل جسمها رغم أنها أرضعت 4 أطفال، "يبدو الثدي كزهرة جميلة. إنها المرة الأولى التي أرى فيها هذا كذلك. ويُعد الأمر غريباً بعد أن أرضعت أربعة أطفال".

وأوضحت الصحيفة أن ظهر في الصورة من فصوص تشمل الحويصلات المُفرزة للحليب، وبمجرد أن ينتج، يُنقل إلى الحلمة عن طريق القنوات الحليبية، وهي الأنابيب الدقيقة الواضحة في الصورة.

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