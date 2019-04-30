أبرزهنّ الدكتورة خلود.. نجمات استبقن الجميع بإطلالاتهنّ الرّمضانيّة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رمضان بات على الأبواب، والنّجمات اغتنمنَ تلك الفرصة لتغيير الروتين في كثير من الأمور، خاصّة على مستوى الإطلالات، واللّجوء إلى تلك المُستوحاه من الأجواء الرمضانيّة.

نجمة مواقع التواصل الاجتماعيّ، الكويتية، الدكتورة خلود تعشق الموضة، فخضعت لجلسة تصوير جديدة أطلّتْ فيها بعباءة مزجتْ أقمشة بألوان ساحرة، وزركشات تناغمتْ جميعها، وعلّقتْ قائلة: "وبدينا نجهز ستايلنا ودراريعنا حق رمضان هالفترة في ناس يتغير ستايلهم من بدل الى دراريع وملابس تراثية أنا وايد أحب الستايل الهندي والمغربي والعماني والكويتي".

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الممثلة الكويتيّة، هيا الشعيبي، من محبّات التغيير، وتؤكّد هي الأخرى، أنّه لا غنى عن العباءة لإطلالاتها في رمضان، فاختارتْ عباءة باللّون الأبيض، ورغم بساطة الإطلالة، أضفتْ لمسة خاصّة على شكلها بترصيعات عند منطقة الصّدر، كانت في غاية الرّقيّ والفخامة، وعلّقتْ على الإطلالة قائلة: "طلة رمضانية مميزة وناعمة".

الفاشسنيستا، مينا الشيخلي، والإعلامية العراقية المقيمة في دبي، ميس عنبر، ومصمّمة الأزياء طيبة ذياب، فضلنَ أنْ تكون إطلالاتهنّ بالعباءة في الحلقة الأخيرة من برنامجهنّ "baitbeautyshow"، فجميعهنّ ارتدينَ عباءة بتصاميم لافتة، برزتْ فيها تدرّجات الورديّ، وتحمل روح الأجواء الرّمضانيّة بالتطريزات الجميلة، والقماش المتميّز، وكأنّهنّ في أمسية رمضانيّة.