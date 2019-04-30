حفيدة ديان فون فورستنبرغ عن تشكيلتها الأولى من الأزياء: آمل أنْ أتْبعَ خطى جدّتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما تكونين مولودة في عائلة مكوّنة من أفرادٍ مُبدعين، فمن المرجّح أنّكِ ستتأثّرين، وتتْبعينَ نفس المسار المهنيّ، وهذا بالضّبط، ما حدث في عائلة فون فورستنبرغ.

طرحتْ تاليتا، حفيدة المصمّمة الشّهيرة، ديان فون فورستنبرغ، مجموعتها الأولى للأزياء، التي جاءت غنيّة بالفساتين الصّيفيّة المتدفّقة، والقطع المنفصلة.

وستكون المجموعة الجديدة، والتي أُطلق عليها اسم "TVF for DVF"، بمثابة انطلاقة قويّة في مسيرة مهنيّة طويلة، ومثمرة للغاية، للشّابة البالغة من العمر 19 عامًا.

وفي بيانٍ لها، قالت تاليتا: "لقد بحثت عن جدّتي طوال حياتي، ونجحت إمبراطوريّتها للأزياء، في مساعدة وإلهام عدد لا يحصى من النّساء، و آمل أن أتْبعَ خطاها".

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وأضافتْ أيضًا: "لقد صمّمتُ "TVF for DVF" ليكون انعكاسًا لأسلوبي الشّخصيّ الأنثوي والنّاعم، والمجموعة بأكملها تعكس شعورًا إيجابيًا، وسعيدًا، ودافئًا، ومن السهل دمجها في خزانة ملابسكِ."

وفي الوقت الحاليّ، تدرس تاليتا فون فورستنبرغ، في جامعة جورج تاون، لكنّها شاركتْ في عالم الأزياء على نطاق واسع بالفعل، حيث عرضتْ مجموعة ديان فون فورستنبرغ لخريف وشتاء 2018، وظهرتْ في مجلة "Teen Vogue" كعارضة لعلامة دولتشي إند غابانا. وبالتّأكيد، يبدو أنّ حياتها المهنيّة تسير في الاتّجاه الصّحيح.