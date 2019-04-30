آخر صيحات الموضة في مهرجان "كوتشيلا" لعام 2019

خرج أطفال ولاية كاليفورنيا في مهرجان الأزياء الأفضل ل كوتشيلا في عام 2019، فإذا كنت تخططين لشراء ملابس أنيقة لهذا الصيف هنا أفضل الاتجاهات التي يمكنك شراؤها، ويعد "كوتشيلا" أكثر من مجرد مهرجان موسيقي تتوجه إلى السيدات لحضوره، وكذلك مراقبات عالم الموضة، فهو في الوفت نفسه أول مهرجان لعرض آخر صيحات الموضة للموسم ومن خلاله يتم تحديد اتجاهاتها.

ويبدو أن الملابس التي ظهرت بها النجمات الحاضرات للمهرجان شكلت اتجاهات هذا العام لفصل الصيف، بداية منالجمبسوت الشورت بنقشة السفاري الذي ظهرت به أوليفا كولبو، وحال كنت تخططين إلى رؤية اتجاهات العام المقبل ربما تحتاجين إلى بعض المساعدة للحصول على إطلالة المشاهير.

اقرا ايضاً:

كيندال جينر تجذب الأنظار بإطلالة مثيرة في حفلة الهالوين

ظهرت النجمة أوليفا كولبو، بجمبسوت شورت بنقشة السفاري باللون البيج، ووضعت على خصرها حزاما عريضا بلون يتناسب مع البيج، وأكملت الإطلالة بارتداء بوت باللون البيج بكعب عالٍ، أما عارضة أزياء فيكتوريا سكريت، سارة سامبيو، فارتدت توبا مصنوعا من الكروشيه الأسود، وكذلك تنورة، كما أنها كشفت عن بطنها ورصعت ملابسها بالورود البيضاء، وارتدت بوتا قصير باللون الأسود، بينما اتجهت وايني هارلو، إلى ارتداء فستان باللون الأصفر النيون قصير، يعود إلى موضة فترة الثمانينات، وأرفقته بحذاء رياضي باللون الوردي الفاتح، ومن الجدير بالذكر أن هذا اللون الأصفر أضفى بريقا على المهرجان.

وارتدت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، فستانا قصيرا باللون الأزرق الفاتح من شانيل، وفقازات طويلة وصلت إلى كتفيهيا من مارين سيري، وأكملت الإطلالة بارتداء بوت طويل بلون مغاير وهو الزيتوني الفاتح، واتجهت النجمة إيملي راتاجكوسسك، توبا من الساتان باللون البيجبه نقاط كبيرة باللون البني الداكن، وتنورة من نفس القماشة، وكشفت عن بطنها، وأكملت الإطلالة بارتداء حذاء رياضي مريح باللون الأبيض من العلامة التجارية نايكي.

واعتمدت عارضة الأزياء هايلي بيبر، مبدأ البساطة في الأقل، حيث ارتدت فستانا أسود بسيط وأرفقته بإكسسوارات باللون الذهبي، حيث سلسلالين كبيرين، وأقراط أذن كبيرة.

Advertisements

وقد يهمك ايضًا:

تألُّق هايلي بالدوين بببدلة رياضية باللون البني مع معطف كبير

هايلي بالدوين تظهر بإطلالة أنيقة ومميَّزة مع صديقتها كيندال جينر