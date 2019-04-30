جورج وأمل كلوني يصلان إلى لوس أنجلوس في إطلالة شبابية

وطأت أقدام الزوجين العالميين جورج كلوني وأمل كلوني أراض لوس أنجلوس الأحد، عندما وصلا المدينة الأميركية في ساعات الصّباح الباكر عبر طائرتهما الخّاصة.

واصطحب الزّوجان توأميهما؛ أليكساندر وإيلا في رحلتهما إلى الولايات المُتّحدة، حيث شوهدا وهُما يضعانهما في المقاعد المُخصصة للأطفال بالسّيارة التي نقلتهما من المطار.

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وحرصت أمل أن تبقى ضمن حدود أناقتها المعهودة، وعلى الرّغم من أنّها وصلت وجهتها في ساعات الصّباح الباكر، إلّا أنّها ارتدت أزياء كاجوال أنيقة، تألّفت من تانك توب مُلوّن اختارته من علامة Missoni، وصل سعره إلى 931 دولارًا.

وأكملت المُحامية العالمية إطلالتها الكاجوال بتنسيق التوب المُلوّن مع بنطلون جينز ذي نهاياتٍ واسعة، في حين اعتمدت تسريحة شعر المُموّج المُنسدل.

ومشى جورج على خُطى زوجته بانتقاء ملابس كاجوال مُريحة للسفر، فنسق تي شيرت بولو لونه كحلي مع بنطلون جينز فضفاض، وظهر بستايل اللحية الخفيفة.

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وأطلق الممثّل والمُحاميّة على الصّعيد المهني، مُؤخرًا تطبيقًا قانونيًّا يُدعى TrialWatch مُتعلّقًا بحقوق الإنسان، بالتّعاون مع جامعة كولومبيا للقانون الواقعة في نيويورك.

وتأتي هذه الأنباء بعدما التقطت عدسات الباباراتزي صورةً لأمل وهي تجلس في المقعد الخلفي للسيارة، والدّموع تملأ عينيها، في إشارةٍ إلى أنّه قد تكون العلاقة مُتوتّرة بعض الشّيء بين الزّوجين.

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