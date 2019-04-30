آني هاثاواي تلتفت الأنظار بتوب شفّاف منقط وبنطال من الجلد

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نيويورك ـ مادلين سعادة
ظهرت النجمة الأميركية آني هاثاواي، 36 عاما، خلال الترويج لفيلمها الأخير "ذا هوستل"، متألقة في ملابس أنيقة أثناء حضورها الحفل الترويجي للفيلم في فندق سان ريغيس، في نيويورك، إلى جانب النجمة التي تشاركها الفيلم، ريبيل ويلسون، 39 عاما، الأحد.
وتألقت النجمة الحاصلة على جائزة الأوسكار، في توب نصف شفاف منقط، وبنطال جلد واسع عالي الخصر باللون الأسود، والذي ركز تصميمه على منطقة الخصر، وأكملت إطلالتها بارتداء حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود، وإكسسوارات باللون الذهبي، حيث أقراط أذن وساعة.
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ورفعت النجمة الجميلة شعرها البني وتركت به تمويجات واسعة، واعتمدت مكياجا بسيطا أبرزته بأحمر شفاه باللون الأحمر الجريء.
والتحقت بالحفل برفقة النجمة المشاركة في الفيلم والمنتجة الأسترالية ريبيل، والتي تألقت في بليزر باللون الوردي الساخن، وارتدت تحته قميصا باللون الأسد، وكذلك بنطالا واسعا باللون نفسه، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيهيا بتمويجات واسعة.
يأتي ظهور آني بعد اعترافها بأن لديها خطة بديلة حتى يكبر ابنها، إذ ستقضي الوقت معه وحين يبلغ سن الـ18 ستعود إلى التمثيل، لأنها تريد قضاء وقتها الثمين معه، كما لفتت إلى أنها حاولت التوفيق بين عملها وتربية ابنها، لكنها لم تنجح في ذلك، وأوضحت أنها تريد تربية طفلها ليصبح إنسانا جيدا، سعيد، يحظى بتربية لائقة ومناسبة.
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