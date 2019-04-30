التبرُّع بملابس من ماركات عالمية إلى متجر خيري في بريطانيا

تلقى متجر خيري في تونبريدج ويلز، في مقاطعة كنت البريطانية، تبرعًا سخيًا من الملابس الأنيقة والفاخرة، بقيمة إجمالية تبلغ 50،000 جنيه إسترليني.

وتم الكشف عن فتح باب التبرع لمتجر "the Mind" الخيري في تونبريدج ويلز، في مقاطعة كنت البريطانية، الأسبوع الماضي، وكان التبرع، الذي قدم إلى المتجر من قبل متبرع منتظم لم يكشف عن اسمه، يحتوي على ملابس باهظة الثمن من ماركات مثل "برادا، كلوي، غوتشي، روبرت ساندرسون وإردم، وهي علامة كندية كانت ترتديها دوقة ساسكس سابقًا".

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وتم بيع فستان من تصميم ماركة مالبيري الذي يصل سعره أكثر من 900 جنيه إسترليني في المتجر الخيري مقابل 425 جنيه إسترليني ، أي أقل من نصف سعره الأصلي.

كما طرح في الوقت ذاته، تنورة من الحرير الوردي الزهري من ماركة إردم، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 1100 جنيه إسترليني ، للبيع بسعر 245 جنيه إسترليني.

ويأمل الموظفون في متجر the Mind الخيري جمع ما لا يقل عن 15000 جنيه إسترليني لصالح جمعية الصحة العقلية الخيرية من خلال بيع الملابس الأنيقة.

ويوضح الموظفون أن العديد من العناصر التي تم التبرع بها إلى المتجر لم يتم ارتداؤها مطلقًا ، ولا تزال تحتفظ بأسعارها الأصلية الموضحة عليها.

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وتقول أليسون هوموود مديرة المتجر، "من الرائع الحصول على كل هذه الأشياء ، لقد تسبب ذلك في اهتمام كبير بمتجرنا".

وأوضحت هوموود أن هذه الملابس تم التبرع بها للمتجر بواسطة متبرع منتظم يتبرع بأشياء ثمينة بشكل منتظم".

وأضافت هوموود إنه في حين أن "العناصر الرائعة والأزياء الراقية" كانت "مثيرة" ، إلا أن جميع التبرعات لمتجر الأعمال الخيرية تحظى بتقدير مماثل.

وتقول، "نعامل كل متبرع بنفس الطريقة. لا يهم إذا كانوا يتخلون عن عنصر واحد أو 100 عنصر ، فنحن دائمًا ممتنون لتبرعاتهم.. انه من الرائع الحصول على كل هذه الأشياء الثمينة ولكنها لا تنتقص من التبرعات العادية - الأشياء التي نبيعها مقابل 5 جنيهات استرلينية أو 6 جنيهات استرلينية."

وجمع متجر the Mind الخيري على مدار العقدين الماضيين من العمل، أكثر من مليوني جنيه إسترليني للأعمال الخيرية.

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