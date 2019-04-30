كيف تعرف شخصية من أمامك من ملامحه فقط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي:

نمتلك جميعا أشكالا محددة لوجوهنا تمنحنا التميز وتكشف خبايا شخصياتنا وصفاتنا، التي تختلف بحسب الشكل، هل هو مربع أم بيضاوي. مثلث أم دائري؟ وهنا يوضح الدكتور حمدي فتحي أخصائي نفسي، خبايا شخصية كل شكل من هذه الأشكال.

- أصحاب الوجوه المستديرة:

يتميزون باتساع الجبهة التي تدل على الذكاء وصفاء الذهن وحب فعل الخير، ويدل هذا الوجه على حب صاحبه لتكوين علاقات جديدة، لذا يضع مصلحة الآخرين في المقدمة، وبالتالي فهم لا يحصلون على مبتغاهم من العلاقة، وهذه الصفة تجذب الكثير إليهم، كما أنهم يمتلكون أنفًا صغيرة ما يدل على قوة وجاذبية الشخصية، أما اتساع دائرة العين لديهم فدليل على الذكاء والطموح، ولونها الأسود يعطي إحساسا بالوضوح والصراحة والقدرة على الريادة.

- الوجه الدائري

يتميز صاحب هذا الشكل بفم صغير وشفاه رقيقة، وهم بذلك يمتلكون شخصية معتدلة لا تفرط في مشاعرها تجاه الآخرين سواء أصدقاء أو أحباء، ويفضلون دائما المناطق الوسط أو الموازنة بين الأمور، لذا يحسنون التصرف في كل أحوالهم ويتمتعون بحالة نفسية معتدلة، كما أنهم يمتلكون أذن متوسطة الحجم وتدل على وجود صفة خفية، وهي تمكنهم من التلاعب بمشاعر الناس للوصول إلى أهدافهم المنشودة وتحقيق مصالحهم الخاصة، ولكن هذه الصفة لا يتم استخدامها إلا مع الغرباء وأصحاب النظرة النرجسية، بالإضافة إلى الذقن العريضة التي تميز صاحبها بقدرته على التحمل وامتلاكه للجدية أثناء العمل.

- الوجه الماسي

هو الذي يأخذ شكل الماسة، يكون متسعًا في الوسط وحادا من الأعلى والأسفل، ويدل هذا الوجه على قدرة صاحبة على التركيز في تفاصيل الأشياء للوصول إلى درجة السيطرة الكاملة عليها وامتلاكها، لذا يكون عملهم على درجة عالية من الإتقان ويتدرجون في المناصب القيادية بسهولة، كما أنهم يتميزون بقدرة على التواصل مع الآخرين ورغبة في إقامة علاقات جديدة، وعلى الرغم من دقتهم في اختيار تعبيراتهم إلا أنها تكون حادة أحيانا وتدفع الآخرين إلى قطع العلاقات، كما يمتلكون جبهة حادة وهي تدل على المباشرة والصراحة أثناء التعامل، والجدية في العمل وتحمل المسئوليات الكبرى.

- الجبهة الواسعة

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تكون الجبهة عند الوجه أوسع من الذقن ويتميزون بقوة داخلية كبيرة تدفعهم إلى العند أحيانا خاصة من الأصدقاء والأقارب، لإثبات ذاتهم والوصول لأهدافهم، كما يمكنهم الإساءة إلى الآخرين إذا شعروا أنهم عقبة أمام تحقيق أحلامهم، فضلا عن الحدس القوي الذي يمكنهم من معرفة الوقت المناسب لاتخاذ القرارات العملية المناسبة، لذا يكونوا دائما مبدعون ويميلون أكثر إلى المجالات الفنية كالتمثيل والغناء، كما أن امتلاكهم لجبهة متسعة يدل على تطلعهم إلى الأفضل دائما، فضلًا عن أن حواجبهم ذات وضع منخفض وهذا يشير إلى أنهم سيواجهون الشك الذاتي في مرحلة حياتية معينة، وتباعد الحاجبين تعني الاختصار أثناء التحدث وعدم الرغبة في الإفصاح عما بداخلهم، ويتميزون بحجم متوسط للعين مما يشير إلى وجود نسبة لابأس بها من الذكاء لديهم.

- الوجه المربع

يتميز باتساع منطقتي الجبهة والفك، ما يدل على قدرة كبيرة على تحمل المسئولية، وإحساس عالي بالحماسة وحب لجدية العمل، لذا فهم أصحاب مشاريع واستثمارات كبرى، ويملكون حواجب منخفضة وقريبة من بعضها، وهذا لتميزهم بأسلوب سريع في التعبير عن وجهات نظرهم وآرائهم حول أهم الموضوعات، كما تشير الأنف المستقيمة لديهم إلى النجاح والطموح اللامحدود، والعدوانية أحيانا وسرعة الغضب.

- أصحاب الوجه البيضاوي

لديهم قدرة التعرف على الآراء الصحيحة، والوقت المناسب للإفصاح عنها وهذا سبب حب الآخرين لهم، يشعرون بالراحة أثناء التعامل معهم، ويمتلكون جبهة بارزة تدل على حبهم للتفكير الفردي والاستقلالية المادية، وعيون ذات لون بني تشير إلى طباع هادئة ورقة في التعامل، بينما تعني الأنف العريضة التي يملكونها أن لديهم غيرة عمياء تجاه كل أحبائهم، وفم غليظ يوحي بأن القوة والقدرة على حسم الأمور هي المسيطرة لديهم.

- الوجه المثلث

يمتلكون فكًا ذو مستوى أوسع عن مستوى الجبهة، ويدل ذلك على حبهم الشديد وإتقانهم لفن القيادة، فهم يتسمون بضيق العين مما يعني الحيوية والنشاط لديهم، واستقامة الأنف التي تدل على النجاح الدائم، فضلا عن امتلاكهم لخدود سمينة وهذا يشير إلى طيبة القلب وحب العلاقات الاجتماعية.