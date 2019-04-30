محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
تعرّض صالون تجميل روسي لانتقادات لاذعة بعد إطلاقه لموضة غريبة، تقوم على وضع "نمل حي" في الأظافر التي يتم تركيبها للسيدات، حسب موقع "سكاي نيوز".
واشتهر صالون Nail Sunny بتقديمه لأفكار غريبة خاصة بالأظافر، إلا أنه تجاوز المألوف كثيرا هذه المرة بفكرته الغريبة التي لاقت رفضا في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.
وتساءلت إحدى متابعات صفحة الصالون على "إنستغرام" عما يحدث للنمل الموجود في الأظافر، ووصفت أخرى الفكرة بـ"الوحشية والقاسية بحق الحيوان".
فيما أشارت متابعة إلى ضرورة "إطلاق تلك النملات ووضع حد لمثل هذه الممارسات مع التأكيد على مقاطعتها للحيلولة دون تشجيعها".
وسبق للصالون أن قدم أشكالا غريبة للأظافر شملت تصميمات تشبه "الهوت دوغ" وأمشاط ملون صغيرة الحجم، فضلا عن فرشاة أسنان.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على "وحشية" صالون تجميل بسبب "أظافر النمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.