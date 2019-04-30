فوائد وأضرار حبوب منع الحمل.. تزيد الاكتئاب وتقي من الصداع النصفي

تعد حبوب منع الحمل من أكثر الوسائل استخدامًا، بين السيدات اللاتي يرغبن في تأخير الحمل، ويوجد مزايا وعيوب لحبوب منع الحمل منها كما ذكرها موقع "health line".

مزايا حبوب منع الحمل

تمتاز حبوب منع الحمل بأنها سهلة الاستخدام.

تحمي من الإصابة بالتهابات الحوض، التي يؤثر عدم علاجها على الخصوبة.

يؤدي تناولها إلى تخفيف نزيف الدورة الشهرية وتقليل تقلصات البطن.

حماية من نقص الحديد.

هشاشة العظام، والصداع النصفي المصاحب للدورة الشهرية.

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جفاف المهبل، وزيادة شعر الجسم، وحب الشباب.

الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل

حدوث نزيف بين الدورة والأخرى.

الشعور بالدوخة واحيانًا القيء.

الإصابة بالصداع والاكتئاب.

وللنساء المدخنات يزيد تناول حبوب منع الحمل خطر ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأزمة قلبية.

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