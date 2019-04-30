"المرأة المصرية أصل الحكاية" ضمن فعاليات مؤتمر "الأفريقية لحقوق الإنسان"

تقام فعاليات مؤتمر الدورة العادية الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، بحضور عدد من ممثلي الدول الأفريقية المعنية بشؤون المرأة، وبمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 24 أبريل حتى 14 مايو المقبل.

وسينظم المجلس لقاءً جانبيًا بعنوان "المرأة المصرية أصل الحكاية" لإبراز أهم محطات المرأة المصرية خلال العصر الحديث، بالإضافة لمشاركة أهم قصص نجاح السيدات، إلى جانب تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وخلال اللقاء سيتم التركيز على موضوعات كدور القيادات النسائية والرائدت الريفيات فى احداث تغير إيجابي داخل مجتمعاتهن، بالإضافة إلى تمكين النساء ذوات الاحتياجات الخاصة.

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وتلقي السفيرة منى عمر عضوة المجلس القومي للمرأة، كلمتها خلال اللقاء بعنوان "دور الرائدات والقيادات الطبيعية في تغير المجتمع"، ومن المقرر إلقاء الدكتورة هبة هجرس كلمتها حول النساء ذوات الاحتياجات الخاصة في مصر.

وتوضح مرسي دور القيادة السياسية في دعم ومساندة المرأة المصرية، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز حاليا نحو النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وتدعيم مشاركتها في الحياة السياسية.

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