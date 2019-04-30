بالبوركيني.. أول عارضة أزياء مسلمة محجبة على غلاف "سبورتس إيلوستريتد"

يسبب مايو المحجبات والمعروف باسم "البوركيني" بعض الحرج أحيانا للسيدات الاتي ترتديه، ولكن عارضة الأزياء الصومالية أمريكية حليمة عدن، وهي محجبة مسلمة ظهرت مرتدية هذا المايو على غلاف مجلة "سبورتس إيلوستريتد".

بذلك صنعت حليمة عدن التاريخ، فهي أول مسلمة محجبة تظهر على غلاف تلك المجلة، وتنتاول المجلة حوارا مع مسلمة، فهي نجمة غلاف عدد مايو بحسب صحيفة "جارديان البريطانية"، والتي قالت إنه أول ظهور لتلك الملابس المزركشة المخصصة للمحجبات.

وتلك المحاولات من المحجبات تهدف دوما إلى إيصال رسالة تقول أن الحجاب لا يشكل أي عائق في تاريخ النجاح، وهو ما أكدته بوند في حوار لها مع "بي بي سي"، وقالت "يمكننا الآن أن نرى سياسيات ونساء أعمال وصحفيات وغيرهن من النساء الناجحات اللواتي يرتدين الحجاب أمام الملأ دون أدنى مشكلة".

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"الجمال الحقيقي" لتلك الملابس هو ما أرادت حليمة إظهاره، ولكن على الرغم من ذلك، وبحسب "جارديان" واجهت حليمة انتقادات حادة ولاذعة، بسبب ما وصفوه بـ"الجرأة الزائدة"، من ارتداء هذا المايو، حيث تعتبره بعض النساء له خصوصيته، وأماكنه المحددة.

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