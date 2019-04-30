بـ"دي جي" وفرقة موسيقية.. سيدة تتزوج نفسها وتحتفل بزفافها

تحت شعار "أنا أولا"، قررت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 42 عاما، الزواج من نفسها، وحددت كافة تفاصيل حفل الزفاف الغريب.

ميشيل دينتون، هي سيدة مطلقة ولها ولدين، وبمجرد إعلانها عن الفكرة المجنونة قوبلت بالاعتراض، ولكن الجميع رضخ في النهاية وحضر حفل الزفاف.

وقالت ميشيل إنها اشترت خاتم الزواج لنفسها من على موقع أمازون، بسعر قليل، وحددت للفرح ميزانية تبلغ 4 آلاف يورو فقط.

في البداية اعترض والدها وأطفالها على تلك الفكرة، قبل أن يرضخوا لها في النهاية، وحضروا حفل الزفاف.

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الفكرة المجنونة جاءت لميشيل بحسب "تلجراف" البريطانية، بسبب زملائها في العمل، والذين اقترحوا عليها "لماذا لا تتزوجين من نفسك؟"، قبل أن تقرر تنفيذ الأمر ووصفت نتائجه بالإيجابية، حيث تعلمت حب ذاتها.

وقالت ميشيل للصحيفة، "اخترت قاعة أفراح قرب المكان الذي أعيش فيه بوايمث، ورتبت الزهور والشموع ودعيت 130 شخصا، كما شارك (دي جي) وفرقة موسيقية"، وكان بحفل الزفاف كافة المراسم، من ارتداء الخاتم، والفستان والتوقيع على عقد زفاف غير قانوني.

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