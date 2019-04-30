انفصال وبنطلون وسيجارة.. مواقف أثارت الجدل حول حلا شيحا بعد خلع الحجاب

جدل واسع أثارته الفنانة المصرية حلا شيحا في أغسطس الماضي، عقب خلعها للحجاب، بعد ارتدائه لفترة طويلة، لتتوالى بعد ذلك المواقف التي تخلق حالة من النقاش حولها في الآونة الأخيرة، التي جاء آخرها بانفصالها عن زوجها.

انفصالها عن زوجها

قالت مصادر مقربة من الفنانة حلا شيحة، لـ"الوطن"، إنها انفصلت بالفعل منذ ما يزيد عن 6 أشهر عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، الذي ارتبطت به منذ 12 عامًا، وذلك بعدما عادت مجددًا للتمثيل من خلال مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزال".

وأضافت المصادر أن الفنانة حلا شيحة ترفض الإفصاح عن خبر انفصالها عن زوجها حاليًا، لعدم علم أبنائها بهذا النبأ، كما أنها ترفض التعليق والحديث في هذا الأمر، فهي لا تريد تدخل أي شخص في حياتها وحياة أسرتها.

انفصال "شيحة" عن زوجها جاء استكمالًا لسلسة المواقف المثيرة للجدل التي قامت به في الفترة الأخيرة.

صورتها بالسيجارة

في ديسمبر الماضي، ظهرت الفنانة حلا شيحة، وهي تدخن سيجارة خلال تصويرها مع الفنانة مي إبراهيم، مقدمة حلقات "حيزبونة شو"، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات.

فتح التعليقات

في مارس الماضي، أعلنت الفنانة حلا شيحا، فتح التعليقات على صورها عبر حسابها على "إنستجرام" بعد فترة طويلة من غلقها منذ إعلانها خلع الحجاب.

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وقالت حلا شيحا: "فتحت الكومنتات على صفحتي ومش حقفلها تاني.. عايزة مشاركتكم وآراءكم".

بنطلون جلد ضيق

لفتت الفنانة حلا شيحة الأنظار في أحدث ظهور لها، بصحبة مجموعة من الفنانات بالوسط الفني، بعدما نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورا منه، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فبراير الماضي.

وظهرت "شيحة" بإطلالة "كاجوال"، مرتدية بنطلون جلد أسود وقميص أبيض طويل غير منقوش، بصحبة المخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة منة شلبي، بالإضافة إلى "بوسي".

صورة مع محمد رمضان

عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، نشر محمد رمضان صورة له مع حلا شيحا وابنها في أثناء تصوير مسلسل "زلزال" المقرر طرحه بالسباق الرمضاني المقبل.

وعلق رمضان على الصورة: «حمد الله على السلامة.. الدراما والسينما العربية نورت برجوعك»، كما دعا الله أن يحفظ لها ابنها، وأثارت الصورة تعليقات متابعي "رمضان" بعد ظهوره واضعًا يده على كتفها.

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