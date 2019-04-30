الإمساك .. متى يستدعي استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يعد الإمساك من المتاعب الشائعة، التي تُصيبنا جميعا من حين إلى آخر .. ولكن متى يستدعي الإمساك استشارة الطبيب؟

للإجابة على هذا السؤال قال الدكتور فيلهيلم برايتنبرجر إن الإمساك يستلزم استشارة الطبيب إذا كان مصحوبا بآلام بطن شديدة أو إذا كان التبرز مقترنا بآلام شديدة أو في حال وجود دم في البراز أو في حال المعاناة من إمساك وإسهال بشكل تبادلي أو في حال استمرار الإمساك على مدار أسابيع.

وأوضح الممارس العام أن الإمساك في هذه الحالات قد يشير إلى الإصابة بأحد الأمراض مثل ضعف قاع الحوض أو داء الرتوج أو البواسير أو الشق الشرجي أو سرطان القولون.