شاهدي أحدث صيحات الصنادل التي تناسبك لصيف 2019

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت خبيرة الموضة والاتجاهات العصرية البريطانية، إيميلي مونكتون، عن أبرز صيحات الصنادل التي رأت أنها ستكون مثالية للسيدات في كل المناسبات خلال موسم الصيف القادم.
وقالت إيميلي في هذا السياق: إن الواضح الآن هو أن اتجاهات صناع الموضة هذا الموسم فيما يتعلق بأشكال الصنادل وصيحاتها المقترحة قد انقسمت في الواقع لشطرين، أولهما لمحبات الأشكال البسيطة وثانيهما لمحبات التصاميم المبالغ فيها.
ومع هذا، بدا من الواضح أن الخيارات كثيرة ومتنوعة من حيث التصاميم، الصيحات والألوان، وهو ما رأت إيميلي أنه يصب في الأخير لصالح النساء كي يجدن أمامهن وفرة في الاختيارات لتغطية احتياجاتهن عند حضور مناسبة ما في الصيف.
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