محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم
بالنسبة إلى كثير من الناس، فإن مجرد فكرة شرب الشاي دون إضافة سكر تجعلهم يشعرون بالقشعريرة، ولكن وفقا لدراسة حديثة، فإن وضع ملعقة من السكر أو أي من المحليات الأخرى، ليس ضروريا للاستمتاع بكوب من الشاي، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الدراسة جاءت بعد تحليلات استمرت شهرًا من قبل الباحثين بجامعة "كوليدج" وجامعة "ليدز" البريطانيتين، حيث فحصوا عادات شرب الشاي لـ64 رجلا اعتادوا تحليته بالسكر.
وطلب من المشاركين إما التوقف عن إضافة السكر إلى الشاي أثناء الليل أو تقليل كمية السكر التي يضيفونها تدريجيًا أو الاستمرار في شرب الشاي المحلى كمجموعة معيارية لقياس نتائج التجربة.
بعد أربعة أسابيع، وجد الباحثون أن أولئك الذين قلقلوا من أو توقفوا عن تناول السكر تمامًا، ما زالوا قادرين على الاستمتاع بشربه.
وبعد الانتهاء من الدراسة، توقف 42 % من رجال مجموعة "التقليل التدريجي"، من إضافة السكر إلى الشاي، في حين أن 36 % من أفراد المجموعة الليلية فعلوا الشيء نفسه.
وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن الإفراط في تناول السكر يمثل مشكلة صحية عامة والسكر في المشروبات يساهم بشكل كبير في إجمالي استهلاكهم له، وأن الحد من تناول السكر في المشروبات يساعد بالتالي في تقليل الاستهلاك الكلي.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة بريطانية: الشاي لا يحتاج إلى إضافة سكر ليكون حلو المذاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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