مكيف السيارة ليس مجرد وسيلة راحة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)- أفادت مجلة السيارات "أوتوبيلد" بأن مكيف هواء السيارة ليس مجرد وسيلة راحة، بل عنصر سلامة وأمان أيضا، خاصة خلال فصل الصيف. وعللت المجلة الألمانية ذلك بأن ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة يؤثر بالسلب على تركيز قائد السيارة وسرعة استجابته، ما يرفع خطر وقوع حادث. وكي يعمل مكيف الهواء على أكمل وجه ينبغي إجراء صيانة منتظمة له، ويمكن الاستدلال على حاجته للصيانة من خلال ملاحظة انخفاض أدائه وبدء انبعاث روائح كريهة منه بعد التشغيل بسبب العفن والبكتيريا. ويوصي الخبراء بإجراء الصيانة مرة كل عام لتجنب حدوث أضرار جسيمة.

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