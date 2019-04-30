عدم "سحب السيفون" والأقدام العارية.. 10 أمور تثير غضب مضيفات الطيران من الركاب

مضيفة طيران الوظيفة التي تشكل حلم بالنسبة لكثير من الفتيات، فالمظهر الحسن والهيئة الجذابة والسفر حول بلاد العالم هو الانطباع الأول المرتبط بمضيفة الطيران، حيث يعتقد كثيرون أنها وظيفة ممتعة خالية من المتاعب والمضايقات.

لكن، بحسب ما نشرته "سبوتينك" نقلًا عن تقرير أعده موقع "travelife"، عرض أبرز المضايقات والسلوكيات السيئة الصادرة عن بعض المسافرين أثناء الرحلة، والأشياء التي يريدن توقف المسافرين عنها.

1- إخراج الأمتعة من الحقائب:

يقوم بعض المسافرين بإخراج الأمتعة من الحقائب، ويعمل ذلك على إغلاق الطريق داخل الطائرة وصعوبة الحركة.

2- مقاطعة المضيفات أثناء حديثهن:

يجب عدم مقاطعة المضيفات أثناء حديثهن عن تعليمات السلامة، فلا يجب أن تطلب أي شيء من المضيفات أثناء ذلك حتى لا تشتت انتباههن.

3- طلب أكثر من مشروب في وقت واحد:

فهي من الأمور المزعجة، فأنت لست الراكب الوحيد على متن الطائرة، حتى تطلب المزيد من المشروبات والوجبات، فإن ذلك يؤدي إلى تأخير وصول المضيفات إلى الأشخاص الآخرين.

4- تجاهل المضيفة:

تجاهل مضيفات الطيران أثناء حديثهن معك، من الأمور التي تثير إزعاجهن، فلا يجب أن تتظاهر بتجاهلها وعدم النظر إليها.

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5- النقل إلى الدرجة الأولى:

إعطاء أوامر من مضيفة الطيران بنقلك إلى الدرجة الأولى، من الأمور الخاطئة، حتى إذا كانت جميع مقاعد الدرجة الأولى فارغة، فلا يمكن للمضيفة نقلك إلى درجة أعلى.

6- عدم سحب السيفون:

بعض الأشخاص لا يقومون بسحب السيفون عقب استخدام المرحاض، لذلك نبهت المضيفات كل شخص بعد استخدامه للمرحاض بأن يكون كبس زر "FLUSH".

7- كثرة استخدام زر طلب المضيفات:

يجب عدم كثيرة استخدام زر طلب المضيفات، فيجب الاتصال بهن إذا كنت تريد مساعدتهن، فلا تضغط على الزر مرارًا وتكرارًا وتكون الأسباب تافهة.

8- الأقدام العارية:

يقوم بعض المسافرين بخلع الحذاء أثناء الرحلة، وعلى الأقل قم بارتداء الجوارب أثناء الرحلة.

9- تغيير درجة الحرارة:

غالبًا ما تكون درجة الحرارة في الطائرة منخفضة، لذلك قم بطلب أو إحضار سترة أو بطانية، حيث لا يمكن للطاقم "تغيير درجة الحرارة" في المقصورة.

10- الطائرة ليست سوبر ماركت:

لا تتوقع الحصول على كل ما تريده من طعام داخل الطائرة، لذلك حدد ما تريد تناوله، أو اصطحب معك وجبة خفيفة.

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