تقع العديد من المسلمات في حيرة، عند تأخير قضائهن صيام أشهر رمضان الفائتة، في ظل اقتراب موعد حلول شهر رمضان المقبل، جاهلين بالحكم الفقهي في تلك المسألة، ليوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كيفية تعويض الصيام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.
وقال "جمعة" في الفتوى رقم 2111: عند دخول رمضان التالي دون تعويض النساء صيام الأيام التي أفطرن فيها بسبب الحمل أو الولادة أو الحيض، لابد من قضائهن تلك الأيام مع إخراج فدية عن كل يوم، بإطعام مسكين بقدر وجبتين.
وتابع أنه "لا يشترط تتابع عند تعويض الأيام الفائتة في "رمضان"، حيث يجوز الصيام خلال أيام متفرقة من العام".
وشدد على ضرورة تعويض الأيام الفائت صومها في رمضان في السنوات السابقة، لأن الصوم فرض أساسي في الإسلام، مستشهدًا بالحديث النبوي: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".
كانت هذه تفاصيل خبر كيف يمكن تعويض تأخير قضاء صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.