كيف تنظفين بشرتك الدهنية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

تعاني البشرة الدهنية من لمعان وشوائب تسلبها نقاءها ونضارتها وتحرمها من إشراقتها.

ولمواجهة هذه المشاكل ينصح فنان التجميل باتريك مالدينجر المرأة صاحبة البشرة الدهنية بإجراء تنظيف عميق للمسام صباحا ومساء بواسطة مستحضر تنظيف يحتوي على الكربون النشط (Activated Carbon)؛ حيث إنه يخلص البشرة من الدهون الزائدة ويحارب الشوائب والأوساخ ليمنح البشرة مظهرا نقيا ونضرا.

وبعد ذلك ينبغي العناية بالبشرة بواسطة كريم ذي تأثير مطفأ مثل كريم يحتوي على بودرة السيليكا، والتي تعد سلاحا فعالا لمحاربة اللمعان، كما أنها تحول دون ترسب الإفرازات الدهنية على سطح البشرة مجددا.

ومن المهم أيضا إجراء تقشير ميكانيكي (بواسطة حبيبات التقشير كحبيبات البن مثلا) بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيا قبل التنظيف من أجل إزالة قشور الجلد الميتة.