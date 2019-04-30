2019 الباتيك يزين موضة صيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يزين مظهر الباتيك (Batik) الموضة النسائية في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة متفردة تخطف الأنظار.

وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن الباتيك هو إحدى طرق الصباغة الفنية، التي تشتهر بها أندونيسيا، مشيرا إلى أنه شهد رواجا كبيرا في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وأضاف تومكينس أن الباتيك يطل هذا الصيف بوجه عصري أكثر جاذبية وفخامة بفضل درجات الباستيل الحالمة ذات الطابع الرومانسي أو درجات النيون الصارخة ذات الطابع الجريء.

وأشار تومكينس إلى أن تأثير مظهر الباتيك يبدو رائعا مع الملابس، التي تغطي مساحة كبيرة من الجسم كالفستان والأفرول. كما يزين مظهر الباتيك أيضا الحقائب والأحذية.