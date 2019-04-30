فائدة تناول 7 تمرات على الريق

تزامنًا مع قرب رمضان، تبدأ الأسر في شراء التمر وتخزينه لاستخدامه خلال الشهر الكريم، وللتمور على معدة فارغة العديد من الفوائد، لما تحتويه من عناصر غذائية رائعة، يستعرضها التقرير التالي:

يحافظ على مستويات الضغط

التمر غني بالبوتاسيوم، والمعادن التي تساعد على خفض مستويات ضغط الدم، فهو مرتفع نسبياً مقارنة بالفواكه الأخرى. وعدم تناول البوتاسيوم الكافي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حصوات الكلى.

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استقرار مستويات السكر

الألياف أيضًا الموجودة في التمر تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، كما أنه يوازن آثار الصوديوم في النظام الغذائي، وهذا يقلل من ضغط الدم.

أمراض القلب

حفنة فقط من التمور في اليوم، تعمل على تحسين صحة القلب، فمضادات الأكسدة الموجودة به تمنع من التمدد وتصلب الشرايين، وتحفز إزالة الكوليسترول من خلايا الشريان.

يحتوي التمر أيضًا على الإيسوفلافون (ثاني أعلى معدل في أي فاكهة) المعروف عنها أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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تنظيم الكولسترول

التمر لا يحتوي على الكوليسترول. كما أنه غني بالحديد ويحتوي على ألياف أكثر من الموز.

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تحسين صحة العظام

التمور غنية بالنحاس والمغنيسيوم والسيلينيوم والمنغنيز، وكلها مهمة للحفاظ على صحة عظامك ومنع الأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام.

كما أن التمر غني بفيتامين K.

وفقًا لتقرير صادر عن جامعة ولاية نورث داكوتا، تحتوي التمور أيضًا على البورون الذي يحافظ على صحة جيدة للعظام.

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زيادة الطاقة

تحتوي ثمار التمر على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على زيادة مستويات الطاقة، وعلى سكريات طبيعية مثل السكروز والفركتوز والجلوكوز، وكلها تقدم دفعة طاقة.

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