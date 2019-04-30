تُعتبر البيتزا الإيطاليّة من أشهر الوجبات السريعة في العالم، والتي يفضل تناولها العديد من الأشخاص بمختلف البلاد، واشتهرت منذ زمنٍ بعيد بمختلف أصنافها، وهي أكلة تعود أصولها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط، كاليونان وتركيا.

ويقدم "هُن" طريقة عمل البيتزا الإيطالية، على طريقة الشيف سالي فؤاد.

مكونات البيتزا الإيطالية

كيلو دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملح

ماء دافيء

زيت ذرة

طريقة عمل البيتزا الإيطالية

اخلطي الخميره والسكر والماء الدافي ورشه الملح جيدًا

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ضيفي الدقيق و قليل من الزيت واعجنيها بشكل جيد واتركيها تخمر

افرديها وضعي عليها المكوانات حسب الرغبه ثم ادخليها الفرن حتى تصل لمرحلة النضج المطلوب

وزّعي صلصة الطماطم فوقها ورشّي المُكونات التيّ تفضلينها من الخضاركالفلفل الأخضر، والجبنة الموزاريلا، والزيتون الأسود، والبصل المفروم، والفطر، وجبنة شيدر، والذرة.

ضعي صينيّة العجينة الجاهزة في الفرن على درجة حرارة 190 لمدّة ربع ساعة حتى تحمّر أطرافها، ثمّ حمّريها بالشواية لمدّة دقيقتين لتُعطيها شكلاً جذّاباً، وقدّميها ساخنةً للعائلة.

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