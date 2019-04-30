الأسرار السبعة لحماية البشرة من الشيخوخة

تعتني السيدات بجمال وجههن بالتخلص من التجاعيد والحفاظ على شباب بشرتهن، لذلك يستخدمن مستحضرات التجميل والعلاجات الخاصة.

وتوجد بعض الأسرار التي تحمي البشرة من الشيخوخة، ينبغي معرفتها جيدًا، عرضها موقع "توب 10 هوم ريميديز".

1- الواقي الشمسي:

من العوامل الأساسية التي لا غنى عنها حيث يساعد على حماية البشرة من حرارة الشمس.

2- النوم الصحي:

النوم يساعد على إنتاج خلايا جديدة ويمنع الالتهابات.

لابد من ممارسة الرياضة بشكل يومي، فهي تعمل على تدفق الدم والتمتع بصحة عافية.

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4- الغذاء الصحي:

لابد أن يكون معتمدا على نسبة عالية من الخضروات والفواكه، لتعزيز إنتاج الكولاجين وإصلاح الأنسجة التالفة.

5- شرب الماء:

الماء تعمل على طرد السموم من الجسم، لذلك لابد من تناول 2 لتر من الماء يوميًا.

6- تجنب الإجهاد:

الإجهاد يعمل على التغيرات الهرمونية والإسراع من شيخوخة الجلد.

7- تجنب التدخين:

التدخين يسبب في انقباض الأوعية الدموية ويقلل من إنتاج الكولاجين.

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