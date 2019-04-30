بالصور| إشادة بإطلالات المطربات "المحتشمة" في حفلات الرياض

شهدت حفلات المطربات في مدينة الرياض بالسعودية إطلالات محتشمة لجميع المطربات المشاركات في الحفل، وأصبحت موديلات فساتينهم حديث السوشيال ميديا.

وظهرت شيرين في حفلها بالسعودية بفستان محتشم أشبه بالأميرات، كما ظهرت المطربة الشعبية بوسي بفستان سواريه مغلق يميل للذهبي، وكان لظهور أحلام إطلالة مميزة جدا، فقد ظهرت من خلال حفلين في السعودية، اليوم الأول بفستان ذهبي والثاني فستان أسود في فضي، ظهرت أيضا نجوى كرم بفستان سواريه خطف الأنظار.

وأثارت فساتين المطربات بالزي المحتشم حفاظا على العادات في السعودية إعجاب الجمهور على السوشيال ميديا وطالبهم بالاستمرارية في مثل هذه النوعية من الملابس المحتشمة التي تعتبر سمة الأميرات.

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