مي حلمي عن النادي الأهلي: "عمري ما خبيت انتمائي"

نشرت الإعلامية مي حلمي، صورة جديدة لها، من داخل النادي الأهلي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي من أمام "دولاب بطولات" النادي، مرتدية فستانًا أسود قصيرًا، ومعلقة: "كل سنة وأنتم طيبين، أحلى حفلة حضرتها، من داخل النادي الأهلي".

وتفاعل العديد من متابعيها مع الصورة، مشيدين بالإطلالة، في حين انتقد أحد المتابعين إعلانها عن انتمائها الكروي، فعلق أحدهم قائلا: "هتخسري كتير أوي مكنتيش تعلني عن انتمائك"، لترد عليه الأخيرة قائلة: "عمري ما خبيته، شكلك متابع جديد".

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وكانت مي ومحمد رشاد أعلنا عن زواجهما مؤخرا بشكل مفاجئ، في حفل اقتصر على الأصدقاء والأقارب، وبعض الفنانين.

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