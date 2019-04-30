عبَّرت فاتن الأحمر، والدة أحمد الأحمر، لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادتها بتتويج "الفارس الأبيض"، بدرع الدوري لكرة اليد، قائلة: "كانت بطولة صعبة على أحمد، خصوصا أنها بعد بطولة أفريقيا، فكانت ضغط ومفيش راحة".
وتابعت خلال حديثها لـ"هن": "ابني كان بيلعب وهو مصاب، بألم الفقرات العنقية، فكان مقسم وقته بيت التدريب وجلسات العلاج الطبيعي، لكن ربنا كرمه في النهاية".
وكانت والدة اللاعب، نشرت صورة لنجلها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقة: "أنا أم نجم النجوم، أحمد الأحمر، وأفتخر يا عمري".
وكان الزمالك توج بالسوبر الأفريقي، مؤخرا على حساب النادي الأهلي، بقيادة أحمد الأحمر، بعدما استطاع قلب النتائج بالثواني الأخيرة ليخطف الفارس الأبيض اللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب التتويج بالدوري.. والدة أحمد الأحمر لـ"هن": "كان بيلعب وهو مصاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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