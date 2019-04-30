الامارات | أكدت أن الوقت حان لتعزيز حضور اللاجئين في خطط التنمية الدولية بشكل عادل

شكرا لقرائتكم خبر عن أكدت أن الوقت حان لتعزيز حضور اللاجئين في خطط التنمية الدولية بشكل عادل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين التي انطلقت من الإمارة كمبادرة إنسانية مستدامة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعزز انتشار العمل الإنساني المستدام وتركز على أثره الإيجابي بعيد المدى.

وأوضحت سموها، أنه على الرغم من السمة الثابتة لمبادئ حقوق الإنسان، فإن هناك حاجة دائمة إلى تطوير العمل الإنساني وترسيخ ثقافته وممارساته، خاصة من ناحية إعادة توصيف هويته وتوسيع نطاق المساهمين فيه، ليشمل الأفراد والمؤسسات الراغبين بتقديم العون للاجئين حول العالم، إلى جانب العمل على تسهيل مهماتهم وتوفير الحماية لهم ليتمكنوا من أداء دورهم.

وأشارت سموها إلى أن الجائزة تتطلع إلى تحفيز مكونات المجتمع كافة لإطلاق المشاريع المستمرة والمبادرات الفاعلة التي تستهدف اللاجئين والنازحين، وتلبي احتياجاتهم وطموحاتهم، بحيث تستجيب هذه المشاريع لأولويات اللاجئين وتحدث تغييراً حقيقياً في حياتهم، وتضع آلية لتسهيل التواصل بين الأطراف الفاعلة والمعنية بهم، لتتحول المشاريع الفردية والمتفرقة محدودة الأثر إلى مشاريع جماعية بأثر كبير ومستدام.

ونوهت سموها إلى أن إشراك اللاجئين في تحديد نوعية المشاريع المقدمة لهم من خلال منصات تجمعهم مع الأطراف المساهِمة وترعاها هيئة الأمم المتحدة يسهم في تقليص الفجوة بين الدعم المقدم من ناحية وأولويات المستفيدين من ناحية ثانية، مشيدة بجهود المؤسسات الدولية في تطوير مجموعة مبادئ لتوجيه العمل الإنساني نحو الاستدامة والارتقاء بقدرات الاستجابة السريعة للطوارئ، مع الالتزام بمبادئ الحيادية، والشمولية، والشفافية، والمساءلة داخل المؤسسات الإنسانية.

Advertisements

وأوضحت سمو الشيخة جواهر القاسمي، أن الوقت قد حان لتعزيز حضور اللاجئين في خطط التنمية الدولية بشكل عادل ومتساوٍ مع غيرهم، خصوصاً أن عددهم اليوم يقترب من الـ70 مليون لاجئ ولا يمكن الحديث عن أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة دون حلول جذرية لمشكلات هذا العدد الكبير جداً من البشر، من خلال تمكينهم من حق الرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، والدمج الاجتماعي، وصون كرامتهم الإنسانية.

وأشارت سموها إلى أن الجائزة تستجيب للتحديات التي تعمل على مواجهتها بالتعاون مع «مفوضية اللاجئين» والتي تتمثل بالتطوير الدائم لثقافة ومعايير العمل الإنساني.

وتابعت سموها: «تأتي جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين لتسلط الضوء على نماذج مبدعة من مبادرات وبرامج نجحت بإحداث تغيير حقيقي في حياة اللاجئين، ولتعرّف العالم على الأشخاص والمؤسسات الذين يقفون خلف هذا النجاح ليكونوا نماذج ملهمة لغيرهم ومحفزاً على التنافس في تقديم الخير الذي نريده مستداماً لا حدود له، كي نحقق مستقبلاً أفضل للاجئين وعائلاتهم». وأوضحت سموها أن الجائزة التي تترجم دور ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة ومؤسساتها ومجتمعها، ترسخ حقيقة أن المساهمة في حل مشكلات الإنسانية تشكل شرطاً للوجود الحقيقي الفاعل سواء للأفراد أو الأمم، وتحدد مكانتهم وتكتب تاريخهم. ونوهت بأن مبدأ تعزيز التعاون من أجل خير الإنسانية الذي تتبناه مؤسسة القلب الكبير ليس مجرد شعار بل ضرورة لمواجهة التحديات المتنامية وازدياد عدد ضحايا الصراعات والنزاعات حول العالم. وختمت سموها بالتأكيد على أن العمل الإنساني يتطلب القدوة والنموذج كي يظل مستمراً، ويعمل على جذب فئات أوسع من المجتمع للتفاعل مع القضايا الدولية الأكثر انتشاراً في العالم، وفي مقدمتها معاناة اللاجئين وآلامهم في مختلف مناطق تواجدهم.

«تعزيز التعاون من أجل خير الإنسانية» الذي تتبناه مؤسسة القلب الكبير ليس مجرد شعار.