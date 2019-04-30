الامارات | «دبي للقرآن» في رمضان.. إعجاز وتأهيل وتسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للقرآن» في رمضان.. إعجاز وتأهيل وتسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إذاعة دبي للقرآن الكريم، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن دورتها البرامجية الجديدة، المخصصة لشهر رمضان المبارك، وذلك بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وجاء الإعلان عن الدورة البرامجية الرمضانية لإذاعة دبي للقرآن خلال مؤتمر صحافي استضافه مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، جمع الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، بممثلي وسائل الإعلام المحلية. وتتضمن الدورة البرامجية الجديدة أربعة برامج مختلفة من إنتاج إذاعة دبي للقرآن، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فضلاً عن خمس ختمات مختلفة للقرآن الكريم، في أوقات متباينة.

الإعجاز العلمي

ومن أبرز البرامج الجديدة في دورة رمضان، برنامج الإعجاز العلمي والنفسي في القرآن الكريم، ويقدمه كل من حسن العشري ومحمد رمضان، وبرنامج الجمال في الإسلام، وهو برنامج يتميز بطرحه الجديد، إذ يقوم بالتركيز على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تلفت الانتباه إلى معاني الجمال القيمة، وهو من إعداد وتقديم الدكتور حكمت زريقات، وأيضاً برنامج قصص القرآن، وهو برنامج يتناول القصص التي ذكرت في القرآن بترتيب المصحف، ويقدمه كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الكمالي، وفضيلة الشيخ عبدالله الأنصاري.

«مسموح»

ويأتي برنامج «مسموح»، الذي يقدمه عبدالله الأنصاري، كإضافة نوعية لكوكبة برامج «دبي للقرآن»، في رمضان هذا العام، وهو برنامج اجتماعي، تدعم من خلاله شبكة الأولى الإذاعية مبادرة مسموح، التي أطلقها مركز إرادة للعلاج والتأهيل، حيث يشكل البرنامج مبادرة تهدف إلى عرض تجارب المتعافين من الإدمان، والتعريف بواقع حياتهم بعد التعافي، كما يهدف البرنامج إلى مد جسور الأمل والتواصل مع المتعافين، والتعرف إلى احتياجاتهم، ونشر رسالة توعوية للمجتمع، يقدمها المتعافون، إضافة إلى التعريف بالدور الذي يجب أن يقوم به كل منا ليستطيع المتعافي أخذ دوره في المجتمع.

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«قيم التسامح»

ستقوم الإذاعة ببث برامج «قيم التسامح»، ويقدمه الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر سابقاً وعضو هيئة كبار العلماء بمصر، وبرنامج «نفحات من الهدي النبوي»، وهو من إعداد وتقديم الدكتور حمدي مراد، ويتناول مجموعة متميزة من أحاديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، وبرنامج «تفسير القرآن»، لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله تعالى. وقال عبدالله حمدان بن دلموك: «تنفيذاً لتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، انطلقت إذاعة دبي للقرآن منذ ثلاثة أعوام، لتكون في خدمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم، وهي الرؤية والرسالة التي أسست من أجلها، ونتطلع لمواصلتها بكل عزيمة وحماس، وتتبلور أهداف الإذاعة في بث تلاوات عطرة من القرآن الكريم على مدار الساعة، إضافة إلى العناية بعلوم القرآن الكريم، وتفسير آياته وإيصالها لكل مستمع، ونشر كتاب الله عبر تسجيلات صوتية موثوقة ومعتمدة، بجانب تعزيز دور الدين في المجتمع من خلال أئمة معتمدين وموثوقين، وأرشفة وحفظ أفضل تلاوات القرآن الكريم لقراء العالم الإسلامي والعربي والقراء المواطنين، والعمل على تنمية المواهب المحلية الوطنية من حُفاظ كتاب الله وتبنيهم ودعمهم».

وأضاف: «تتميز إذاعة دبي للقرآن بكونها إذاعة ذات شخصية متفردة ومغايرة تماماً لكل الإذاعات، ونحن مستمرون في التميز والبحث عن كل جديد، ونأمل دائماً في تقديم الأفضل لخدمة الدين والمجتمع، وفي هذا العام تقوم إذاعة دبي للقرآن بإنتاج أربعة برامج جديدة في الشهر الفضيل، وهي خطوة تؤكد الخطى الحثيثة التي تسير بها الإذاعة في سبيل تحقيق رؤيتها وأهدافها المنشودة، كما أن الدورة البرامجية الرمضانية ستبث عدداً كبيراً من الفواصل والأدعية والأذكار اليومية طوال أيام شهر رمضان الكريم، لتزود الصائم بنفحات الإيمان في شهر المغفرة.

ختمة كاملة

قال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك: «منذ أول دورة رمضانية استمرت إذاعة دبي للقرآن في بث التلاوات العطرة لكتاب الله طوال أيام السنة، حيث يمكن الاستماع لختمة كاملة بأصوات مجموعة من القراء في أوقات مختلفة خلال اليوم»، وأضاف بن دلموك: «سنواصل تميزنا لنكتسب مزيداً من المستمعين الجدد، عبر تقديم محتوى إعلامي غير تقليدي، وبالفعل نجحنا في ذلك، فصارت الإذاعة بحسب الإحصاءات تحتل المركز الثاني على مستوى الدولة من حيث المستمعين، ولدينا خطط مستقبلية أكثر تميزا».

من أبرز البرامج الجديدة الإعجاز العلمي والنفسي في القرآن الكريم.