الامارات | بن حثلين: حريصون على مشاركة الكويت في هذه التظاهرة الحضارية

شكرا لقرائتكم خبر عن بن حثلين: حريصون على مشاركة الكويت في هذه التظاهرة الحضارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الباحث والإعلامي الكويتي سلطان بن حثلين أهمية معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومشاركة الكويت ممثلة بوزارة الاعلام في الدورة الـ29، من خلال جناحها المتضمن إصدارات وزارة الاعلام، وعدد من الإصدارات والكتب لمؤلفين كويتيين، وكذلك حرص الكويت على المشاركة في هذه التظاهرة الحضارية التي تبرز أهمية الجانب الثقافي في حياة الشعوب، مشيراً الى ان المعرض يحتوي آلاف العناوين المميزة التي يحرص كل مهتم في الحصول عليها.

وقال بن حثلين إن وزارة الاعلام الكويتية، ممثلة بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات وقطاع الاعلام الخارجي، تشارك في المعرض من خلال جناحها المتضمن إصدارات وزارة الاعلام، لافتاً الى أن معرض أبوظبي يحتوي على اكثر من 1000 عارض من اكثر من 50 بلداً وأكثر من 500 ألف كتاب، وهذا ما يؤكد أهمية هذا المعرض، والمشاركة فيه.

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وأكدت رئيس قسم التنسيق والمتابعة في الجناح الكويتي، سعاد المرشد، أن معرض أبوظبي لا يقتصر على متابعة واقتناء الجديد من الكتب انما يتجاوز ذلك الى انه أصبح تجمعاً ثقافياً مميزاً يشهد لقاء العقول من أدباء ومثقفين، كما يأتي هذا المعرض فرصة لتواصل الاعلام والصحافة مع هذه الشريحة المهمة من رجال الثقافة والاعلام الذين يمكن من خلالهم تنوير الشعوب، ودعم ثقافة القراءة في الخليج والوطن العربي.

وأضافت المرشد أن «الاستفادة من المشاركة لا تقتصر على الجانب الثقافي، وانما تمتد الى جوانب عدة»، مشيدة «بحسن التنظيم والادارة وكرم الضيافة، وهذا لا يستغرب من الأشقاء في الامارات الذين تتوالى إبداعاتهم وانجازاتهم».

المعرض تحول إلى تجمع ثقافي مميز يشهد لقاء العقول من أدباء ومثقفين، وهو فرصة لتواصل الإعلام والصحافة مع هذه الشريحة.