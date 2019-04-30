الامارات | «الإماراتي لكتب اليافعين» يستضيف معرض الكتب الصامتة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإماراتي لكتب اليافعين» يستضيف معرض الكتب الصامتة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بالشراكة مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، معرض الكتب الصامتة، خلال فعاليات معرض أبوظبي للكتاب بدورته الـ29.

ويهدف المجلس من خلال هذه المشاركة، إلى الترويج للكتب الصامتة محلياً وعالمياً، وتشجيع ثقافة القراءة وحب المعرفة داخل مخيمات اللاجئين؛ انطلاقاً من إيمانه بأن تعليم الأطفال لن يسهم فقط في التخفيف من القلق والصعوبات التي تواجههم، بل في تمكينهم من بناء مستقبل أفضل. وزار المعرض كل من رئيس الاتحاد الدولي للناشرين هيوغو سيترز، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، واطلعا على الـ50 عنواناً التي وقع عليها الاختيار من دول مختلفة، بالإضافة إلى سبعة كتب صامتة من الإمارات، وأثنيا على المحتوى القيّم الذي تضمنته تلك العناوين التي اختارتها الفروع الوطنية للمجلس الدولي لكتب اليافعين. وقالت رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ومدير مشروع الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، مروة العقروبي: «إن مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي تسعى إلى تعميم تجربة الكتب الصامتة على مستوى إمارات الدولة كافة، وتبادل المعارف والخبرات مع مختلف العاملين في هذا المجال، وتطوير قدرات الفنانين والرسامين المتخصصين في إنتاج كتب الأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيعهم على خوض تجربة العمل على إصدار كتب صامتة، والبحث عن الفكرة المناسبة لبناء قصة تتناسب مع الأطفال في مختلف أنحاء العالم».

وأضافت العقروبي: «إن مخيلة الأطفال وتفاعلهم مع الصور والأحداث التي تتضمنها الرسومات الموجودة في الكتب الصامتة، تضيف أبعاداً جديدة للقصة تتجاوز حدود الكلمات. فمن هذا المنطلق حرص المجلس الإماراتي لكتب اليافعين على الاهتمام بالكتب الصامتة التي تحمل بين دفتيها الكثير من الرسائل الإنسانية والمجتمعية التي تتجاوز حاجز اللغة، وتعتمد على قوة الصور المستخدمة لرواية القصص، الخالية من الكلمات».

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«الكتب الصامتة»

أطلق المجلس الدولي لكتب اليافعين (IBBY) مشروع «الكتب الصامتة، من العالم إلى لامبيدوزا ومن لامبيدوزا إلى العالم» في عام 2012، ليكون بمثابة دعم للاجئين الوافدين من إفريقيا والشرق الأوسط الذين يصلون إلى الجزيرة الإيطالية، لامبيدوزا. وتضمن المشروع إنشاء أول مكتبة في لامبيدوزا ليستخدمها الأطفال من السكان المحليين والأطفال المهاجرين.

وتطلب الجزء الثاني إعداد مجموعة من الكتب الصامتة (الكتب المصورة التي لا تحتوي على كلمات)، التي يمكن للأطفال أن يفهموها ويستمتعوا بها بصرف النظر عن لغتهم.

وقد جمع مشروع «الكتب الصامتة، الوجهة النهائية لامبيدوزا» أفضل كتب أطفال من دون كلمات - كتب صامتة، وذلك عن طريق المجلس الدولي لكتب اليافعين. وتضمنت هذه المجموعة كتباً مصورة من دون كلمات تروي قصصاً لا يمكن للكلمات التعبير عنها ومفعمةً بالأحاسيس والأحلام والذكريات النابعة من صمت شخصياتها لتتخطى عقبة اللغة وتعزز التناغم بين مختلف الثقافات.