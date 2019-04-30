الامارات | 9 قصص جديدة من «زايد 100 حكاية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قصص جديدة من «زايد 100 حكاية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل الأرشيف الوطني إصدار قصص المبادرة الوطنية «زايد 100 حكاية» التي أطلقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في «عام زايد»؛ بهدف تعريف أجيال الطلبة بمزيد من مآثر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وبهذا الصدد أطلق الأرشيف الوطني تسع قصص جديدة من مبادرة (زايد 100 حكاية) في النسخة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019. وعمت الأجواء الاحتفالية جناح وزارة التربية والتعليم في المعرض؛ حيث قام الطلبة الفائزون بالمراتب الأولى بتوقيع قصصهم وإهدائها لزوار المعرض؛ لتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية، وتأهيل الطلبة للكتابة القصصية العذبة، وتشجيعهم على الاطلاع على تاريخ الوطن وتراثه، والتعمق في قراءة سيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي يستلهمون منها القيم والحكم. وجاء الحرص على تنظيم حفل للتوقيع خاص بقصص المبادرة الوطنية (زايد 100 حكاية) وسط أجواء من البهجة، وحشود من الزوار والمشاركين بمعرض الكتاب؛ من أجل تعزيز الثقة في نفوس الطلبة، ومكافأتهم على جهودهم، وتشجيع الطلبة الآخرين على الاقتداء بهم والإبداع والتميز. وقام الأرشيف الوطني و«التربية والتعليم» بإطلاق القصص التالية ضمن المبادرة الوطنية نفسها (زايد 100 حكاية) في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019: (زايد حكيم العرب) للطالبات: مهرة فهد، فاطمة حميد، سارة حمد، من مدرسة الهمة، (شخصية عظيمة) للطلاب: سالم الخيلي، درويش الرميثي، خالد الهاملي، سلطان المرزوقي، عبدالله بدر، من مدرسة الاتحاد الوطنية، و(إنجاز غيّر حياتهم) للطلاب: حمد القبيسي، خليفة آل علي، زايد الطنيجي، محمد عبدالهادي، معتصم حمدالله، من مدرسة الإمارات الوطنية/‏‏‏‏‏ أبوظبي، (طفولة ملهمة) للطالبة: هند محمد عبدالله الحمادي من مدرسة الشارقة الدولية الخاصة.

والخماسية القصصية الوطنية التالية «طفولة الشيخ زايد (1)، زايد رجل الحكومة (2)، زايد وقصة الاتحاد (3)، زايد وإنجازات الاتحاد (4)، زايد أقوال وعبر (5)» للطالبة هند محمد عبدالله الحمادي من مدرسة الشارقة الدولية الخاصة.

ويذكر أن الأرشيف الوطني قام أيضاً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بإطلاق الدفعة الأولى من المبادرة الوطنية (زايد 100 حكاية) في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

انطلقت المبادرة في «عام زايد» وتتواصل في «عام التسامح».