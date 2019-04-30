شكرا لقرائتكم خبر عن «ساعة رياضة» في «جزيرة العلم» من أجل نمط حياة صحي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم «جزيرة العلم» في إمارة الشارقة فعالية «ساعة رياضة» التي تنطلق في شهر رمضان المبارك، تحت شعار «صحتي في رياضتي»، بالتعاون مع مستشفى الزهراء بالشارقة وفيتنس فيرست، بهدف زيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية اتباع نمط حياة صحي خصوصاً في شهر رمضان. وتفتح الجزيرة أبوابها أمام الأفراد والأسر والأطفال بين الساعة الخامسة والسادسة مساء كل يوم اثنين خلال الشهر الفضيل، لتتيح للزوار فرصة ممارسة تمارين اللياقة البدنية، ورياضة اليوغا، وتمارين البيلاتس، إضافة إلى تقديم عروض مشجعة للزوار لأبرز الفحوص الطبية المجانية مثل قياس كتلة الجسم ونسبة السكر في الدم وضغط الدم قبل الافطار.
وأكدت مدير عام جزيرة العلم خلود سالم الجنيبي، حرص الجزيرة على تنظيم فعاليات رياضية وترفيهية على مدى العام، مشيرة أن فعالية «ساعة رياضة» تتيح لزوار الجزيرة قضاء أوقات ممتعة مع أسرهم ضمن أجواء مفعمة بالحيوية تشمل العديد من الأنشطة المتنوعة والمفيدة التي تعزز وعيهم الرياضي، وذلك بهدف الإسهام في تنشئة جيل حريص على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة خصوصاً في شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «ساعة رياضة» في «جزيرة العلم» من أجل نمط حياة صحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.