الامارات | 5 ألقاب لـ«طيران الإمارات» في «بيزنس ترافلر»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ألقاب لـ«طيران الإمارات» في «بيزنس ترافلر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت «طيران الإمارات» خمسة ألقاب ضمن جوائز «بيزنس ترافلر الشرق الأوسط» 2019، أبرزها «أفضل ناقلة جوية في العالم» بالإضافة إلى «أفضل درجة أولى» و«أفضل درجة سياحية» و«أفضل برنامج لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين» و«أفضل صالات مطار في الشرق الأوسط».

وتم تقديم جوائز «بيزنس ترافلر الشرق الأوسط» 2019 في حفل حضره حشد كبير من مسؤولي صناعة الطيران وكبار الشخصيات من جميع أنحاء المنطقة، وتم اختيار الفائزين بهذه الجوائز من قبل عدد من خبراء السفر وفريق التحرير في المجلة. وكانت طيران الإمارات قد نالت في وقت سابق من هذا الشهر لقب «أفضل درجة أولى في العالم» ضمن «جوائز تريب أدفايزر ترافلرز تشويس 2019» للناقلات الجوية العالمية، وحصدت الناقلة 3 جوائز أخرى هي: أفضل درجة رجال أعمال في الشرق الأوسط وأفضل درجة أولى في الشرق الأوسط والخيار الأول للمسافرين في الشرق الأوسط ويكرم موقع السفر «تريب أدفايزر» شركات الطيران العالمية وفقاً لتقييمات كمية ونوعية من مستخدمي الموقع.