انت الان تتابع تفاصيل خبر جاكارتا لن تبقى عاصمة لإندونيسيا.. 3 أسباب أدت لتغييرها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 11:06 مساءً - قرر الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، نقل عاصمة البلاد من مدينة جاكرتا، الواقعة في جزيرة جاوة، إلى مكان آخر.

وقال وزير التخطيط الإندونيسي بامبنغ برودجونيغورو، في تصريحات للصحفيين، إن الرئيس ويدودو اتخذ هذا القرار بسبب الازدحام الكبير، والتلوث، والسيول التي تشهدها العاصمة الحالية جاكرتا.

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وأضاف أن 51% من سكان البلاد يقطنون في جزيرة جاوة، حيث توجد العاصمة، وأن معظم الفعاليات الاقتصادية تتركز فيها.

الوزير أوضح أن الاجتماع الحكومي المقبل سيبحث الجانب التقني من عملية النقل، دون ذكر الموقع الجديد للعاصمة.

وينتظر أن ينحصر عدد السكان في العاصمة الجديدة التي لم يعلن عنها بعد، بين 900 ألف ومليون ونصف المليون شخص، في حين ستستمر عملية النقل 10 سنوات.