صور| نادية الجندي تحتفل بشم النسيم بـ"إطلالات شبابية".. ومتابعون: "أنا اللي جدة مش إنتي"

اختارت الفنانة نادية الجندي الاحتفال بعيد شم النسيم، من خلال نشرها إطلالات مختلفة لها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام".

وظهرت "الجندي" بـ3 أزياء شبابية، أولها فستان فضفاض متعدد الألوان، أما الإطلالتان الأخريان فهما "تيشرت" أبيض، بالإضافة إلى بنطلون "جينز مقطع"، مرفقة تعليق باللغتين العربية والإنجليزية: "كل سنة وأنتم طيبون.. شم نسيم سعيد".

ولاقت التهنئة تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت خلال 10 دقائق، على عشرات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "محلاكي.. مونيكا بيلوشي مصر"، و"دايمًا متألقة"، فيما مازحتها متابعة، قائلة: "ده على كده أنا اللي جدة مش أنتي"، لترد "الجندي" عليها بـ"أيموشن" ضاحك.

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ويشار إلى أنه تم تداول شائعات خطبة الفنانة نادية الجندي في يناير الماضي، إلا أن الفنانة قالت الخبر في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن تلك الأخبار كاذبة ولا ترتبط بالواقع، متابعة: "أنا لا أتكلم في مثل هذه الموضوعات، وجميع الأخبار ليست لها أي أساس من الصحة، وجميعها ادعاءات وكلام فارغ وأرفض أن أتحدث في مثل هذه الأمور مرة أخرى".

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