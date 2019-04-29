شيرين عبد الوهاب على خطى كندة علوش في مداعبة محمد صلاح.. والأخير يرد عليها

عقب انتشار صورة الفنانة السورية كندة علوش، وهي تقلد اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول ولاعب المنتخب المصري، وهو يمارس رياضة "اليوجا"، خطت أيضًا الفنانة شيرين عبدالوهاب، على هذا النحو، حيث قلدت هي أيضًا ذات الحركة التي اشتهر بها محمد صلاح.

فعبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، صورة لها وهي تقلد فيها محمد صلاح في حركة "اليوجا" الشهير بها بعد تسجيله هدفا في مرمى فريق تشيلسي مؤخرًا.

وكما تفاعل اللاعب العالمي محمد صلاح مع الفنانة السورية كندة علوش، بالرد عليها، تفاعل أيضًا مع صورة شيرين عبد الوهاب، حيث أعاد نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وترجع صورة شيرين وهي تقلد محمد صلاح، خلال إحيائها لأول حفل غنائي لها في العاصمة السعودية الرياض.

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وكانت شيرين وجهت رسالة لجمهور الرياض عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "مفيش كلام يوصف فرحتي بجمهور أهل الرياض الهايل وكرم استقبالهم، واتبسط جداً جداً معاهم".

وكان معجبو الفنانة السورية كندة علوش، جمعوا بين صورة لها وهي تؤدي أيضًا رياضة اليوجا، وبين صورة محمد صلاح، لتقوم الفنانة السورية بنشرها عبر حسابها على "تويتر".

ونالت الصورة إعجاب محمد صلاح، ليرد على الفنانة كندة علوش، بوضع رموز تعبيرية لوجوه ضاحكة.

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