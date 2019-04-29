"بعد أكل الفسيخ والرنجة".. 4 أشياء تقضي على الروائح في المنزل

عادة سنوية يفعلها المصريون عندما يحل عيد الربيع، يجتمعون خلاله على مائدة مكوناتها من الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، إلى جانب المقبلات من "البصل والخس" وغيرها، احتفالا بيوم شم النسيم.

وعقب تناول الفسيخ والرنجة تبقى هناك مشكلة "الروائح التي انتشرت في المطبخ والمنزل نتيجة تنظيف الأسماك"، وكيفية التخلص منها.

ونقدم لكٍ عدة طرق طبيعية للتخلص من تلك الروائح التي تنتشر في المنزل بأكمله.

البخور

يُفضل البعض استخدام البخور ذو الرائحة الطيبة التي تقضي على الروائح الكريهة في المنزل، فهو فعَّال في التخلص من روائح الفسيخ والرنجة.

القهوة

تتميز القهوة برائحتها ونكهتها الذكية، والتي يفضلها البعض، ولها وظيفة أيضا في إزالة الروائح بالبيت، وهذا يتم من خلال أخذ القليل من القهوة المطحونة (البُنّ)، ورشها على ورقة، ثم وضعها في المكان الذي تريد أن تتخلص من الرائحة الكريهة فيه.

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ماء الورد

يمكن مسح أرضيات المنزل بماء الورد، مما يبعث في أركانه رائحة الورد المنعشة، ويقضي على أي أثر للرنجة والفسيخ.

بيكنج بودر

يمكن استخدام الـ"بيكنج بودر" لإزالة الرائحة الكريهة من "السجاد، والأثاث، والملابس"، عن طريق رش بعض البودرة فوق الأسطح التى تنبعث منها رائحة، أو فى غرفة، وتترك لمدة ساعة، ثم ينظف المكان.

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