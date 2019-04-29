"سيلفي المراية" و"عيد ميلاد" و"الأكل الرسمي".. احتفال الفنانات في شم النسيم

يحتفل المصريون اليوم، بعيد شم النسيم، ربما اختلفت طرق الاحتفال لكن "قضاء وقت سعيد" كان هو الهدف المشترك بين الجميع، وعلى جانب آخر، حرص عدد من الفنانات على مشاركة متابعيهن عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، بطرق قضائهن لعيد شم النسيم.

زينة.. "سيلفي المراية":

شاركت الفنانة زينة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورتها التي التقطتها لنفسي معتمدة على طريقة "سيلفي المراية"، وهي الطريقة المتداولة في الفترة الأخيرة، حيث علقت عليها قائلة: "عيد شم النسيم سعيد".

وبدت "زينة" بإطلالة "كاجوال" حيث ارتدت بنطلون جينز و"تي شيرت" أسود، وتلقت "زينة" العديد من تعليقات متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بهذه الصورة: "يا جمالك"، "كبيرة كبيرة مفيش كلام".

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إنجي وجدان.. الأكل الرسمي لشم النسيم:

بينما جاء احتفال الفنانة إنجي وجدان، بشم النسيم بطريقة مختلفة، حيث حرصت على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة شملت الأكل لشم النسيم، حيث احتوت الصورة على وجبات البيض الملون والبريوش وفطير وترمس وبعض الخضراوات، وغيرها من الوجبات التي يتناولها المصريون في هذا اليوم.

دينا فؤاد.. في حفل عيد ميلاد:

بينما اختارت الفنانة دينا فؤاد، حضور حفل عيد ميلاد ابنة أحد أصدقائها، وهو المخرج أحمد خالد موسى، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو، وهي ترقص مع عدد من الأطفال بحفل عيد الميلاد.

وعلقت "دينا" على مقطع الفيديو: "من عيد ميلاد كارمة أحمد خالد موسى.. يا بتاع النعناع يا منعنع".

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