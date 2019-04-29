محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو-

الإمساك من المتاعب الشائعة التي تُصيبنا جميعا من حين إلى آخر، ولكن متى يستدعي استشارة الطبيب؟

لمزيد من القراءة عن: "حالات يشير فيها الإمساك لمشكلات خطيرة.. اذهب للطبيب فورًا" اضغط هنا