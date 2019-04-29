محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو-
الإمساك من المتاعب الشائعة التي تُصيبنا جميعا من حين إلى آخر، ولكن متى يستدعي استشارة الطبيب؟
لمزيد من القراءة عن: "حالات يشير فيها الإمساك لمشكلات خطيرة.. اذهب للطبيب فورًا" اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر حالات يشير فيها الإمساك لمشكلات خطيرة.. اذهب للطبيب فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.