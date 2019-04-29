بالصور| عقب انفصاله عن حلا شيحة.. 10 معلومات عن يوسف هاريسون

أفادت مصادر مقربة من الفنانة حلا شيحة، لـ"الوطن"، بأنها انفصلت بالفعل منذ أكثر من 6 أشهر عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، الذي ارتبطت به منذ 12 عامًا.

وجاء الانفصال بعدما قررت الفنانة حلا شيحة العودة مجددًا للتمثيل من خلال مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزال".

ويعرض "هن" أبرز المعلومات عن يوسف هاريسون، الزوج السابق لحلا شيحة:

- كندي إيطالي الجنسية، لكنه يتقن اللغة العربية، حيث عاش فترة شبابه في مدينة الإسكندرية.

- درس في إحدى المدارس الأمريكية في مصر، وظل جالسًا فيها فترة طويلة.

- تعرف على حلا شيحة قبل شهرتها، لكنه كان وقتها على غير دين الإسلام.

- ارتبط فترة بالفنانة حلا شيحة قبل إسلامه، لكنهما انفصلا عدة سنوات.

- فمن خلال إحدى رحلاته بصحبة أصدقائه في سيناء ونويبع، بدأ يتقرب إلى الله وتغيرت حياته.

- سافر بعدها إلى إنجلترا، وبدأ يقرأ عن الإسلام وظل يقرأ القرآن ليشهر إسلامه بعد ذلك.

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- روى قصة إسلامه في قناة "الناس"، حيث وصف نفسه قبل اعتناق الإسلام بالشاب "الطائش" يفعل ما يحلو له.

- بعدما أعلن إسلامه، كانت الفنانة حلا شيحة ارتدت الحجاب، ما دفعه للتقارب إليها من جديد بعدما ابتعد عنها 5 سنوات.

- وفي العام 2006 تزوج من الفنانة حلا شيحة، بعدما اعتزلت التمثيل وفضلت الابتعاد عن الساحة الفنية والبرامج الحوارية.

- أنجبت منه الفنانة حلا شيحة 4 أبناء وهو هنا وخديجة وأحمد وعائشة.

وكانت المصادر المقربة من الفنانة حلا شيحة، كشفت أيضًا عن رفض "حلا" الإفصاح عن خبر انفصالها، لعدم علم أبنائها بهذا النبأ، كما أنها ترفض التعليق والحديث في هذا الأمر، فهي لا تريد تدخل أي شخص في حياتها وحياة أسرتها.

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