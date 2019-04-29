من جديد.. العسيلي ينشر صورة لوالدته: "ست الكل"

نشر الفنان محمود العسيلي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر العسيلي بصحبة والدته، احتفالا بأعياد شم النسيم، معلقا: "مع ست الكل.. كل سنة وأنتم طيبون".

وتفاعل متابعو الفنان مع الصورة التي حصدت ما يقرب من 4000 تسجيل إعجاب.

Advertisements

وكان العسيلي نشر صورة والدته، للمرة الأولى، في العام الماضي احتفالا بعيد ميلادها.

يذكر أن الفنان أحيا حفل عيد الربيع أمس، بالعين السخنة.

​