نشر الفنان محمود العسيلي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر العسيلي بصحبة والدته، احتفالا بأعياد شم النسيم، معلقا: "مع ست الكل.. كل سنة وأنتم طيبون".
وتفاعل متابعو الفنان مع الصورة التي حصدت ما يقرب من 4000 تسجيل إعجاب.
وكان العسيلي نشر صورة والدته، للمرة الأولى، في العام الماضي احتفالا بعيد ميلادها.
يذكر أن الفنان أحيا حفل عيد الربيع أمس، بالعين السخنة.
كانت هذه تفاصيل خبر من جديد.. العسيلي ينشر صورة لوالدته: "ست الكل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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