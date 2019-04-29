علي الحجار: لو واحدة لمستني غير مراتي بتشوك

قال الفنان علي الحجار إنه تزوج 5 مرات، آخرها زوجته الحالية والمستمرة معه منذ 16 عاما.
وأضاف الحجار، خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات مفيدة شيحة، منى عبدالغني، سهير جودة، على شاشة "cbc": "الرجل ميقدرش يحب أكتر من واحدة، وكتير جدا من الناس متعرفش تفرق بين الرغبة والحب، خصوصا الشباب الصغير اللي بيبقى عايز يمتلك الست وخلاص".
وتابع: "الحب من وجهة نظري إني وحبيبتي نبقى شخص واحد، صحيح كل شخص ليه خصوصيته بس لازم يكون بينا الكيميا اللي تبين إن دا حب".
واستطرد: "لو واحدة ست لمستني غير مراتي بتشوك"، مشيرا إلى أنه غير نادم على إنجابه أولاده من كل زيجاته السابقة.
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