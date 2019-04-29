مصادر: انفصال حلا شيحة عن زوجها الكندي منذ 6 أشهر

قالت مصادر مقربة من الفنانة حلا شيحة، لـ"الوطن"، إنها انفصلت بالفعل منذ ما يزيد عن 6 أشهر عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، الذي ارتبطت به منذ 12 عامًا، وذلك بعدما عادت مجددًا للتمثيل من خلال مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزال".

وأضافت المصادر أن الفنانة حلا شيحة ترفض الإفصاح عن خبر انفصالها عن زوجها حاليًا، لعدم علم أبنائها بهذا النبأ، كما أنها ترفض التعليق والحديث في هذا الأمر، فهي لا تريد تدخل أي شخص في حياتها وحياة أسرتها.

وحلا شيحة لديها أربعة أبناء من زوجها السابق الكندي وهم: "هنا وخديجة وأحمد وعائشة".

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ومنذ شهر أغسطس من العام الماضي، كانت الفنانة حلا شيحة، أثارت الجدل حول إصدارها لبيان أعلنت من خلاله عودتها للفن مرة أخرى بعد اعتزالها الظهور الفني والإعلامي منذ حوالي 12 عاما، وزواجها من يوسف هاريسون الشاب الكندي الذي أشهر إسلامه.

ويعد فيلم "كامل الأوصاف" هو آخر الأعمال الفنية لحلا شيحة قبل اعتزالها الساحة الفنية، حيث أعلنت التزامها دينيًا وارتداء الحجاب ثم الزواج والإنجاب وظلّت لسنوات ملتزمة بقرارها، إضافة إلى دفاعها عن الحجاب والنقاب فترات طويلة.

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