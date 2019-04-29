فيديو| بعد تصريح "الست اللي مش تمام".. ريم البارودي تضحك وسمية الخشاب تتجاهل

"الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عليه، تبقى مش تمام".. تصريح صادم، قاله الفنان أحمد سعد خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة"، مسببًا جدلًا واسعًا عند إذاعته في برومو البرنامج المقرر إذاعته في رمضان المقبل، وسط ترقب ردود أفعال زوجتيه السابقتين ريم البارودي وسمية الخشاب.

عقب ساعات من البرومو، نشرت "البارودي" فيديو قصيرا لها، يجمع مقاطع مختلفة خلال ضحكها في العديد من البرامج التليفزيونية، التي حصدت على 200 ألف مشاهدة خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى عشرات التعليقات، التي اعتبرتها بعض ردًا على حديثه طليقها "سعد"، أبرزها: "بتضحك على فيديو أحمد سعد، وهو بيشتم في سمية في شيخ الحارة"، و"كلنا فاهمين بتضحك على إيه"، و"إحنا طبعا عارفين ريم بتضحك.. ليه ربنا يديم عليكي الفرح"، و"أكيد شوفتي فيديو أحمد سعد".

بالفيديو بـ"جملة وقبلة".. أول تعليق لـ ريم البارودي على انفصال "سعد وسمية"

مقطع الفيديو الضاحك، تضمن العديد من تعليقات زملائها من الوسط الفني والإعلامي معجبين بضحكاتها، أبرزهم آيتن عامر وبدرية طلبة ودينا فؤاد، فيما كتبت المذيعة ريهام سعيد: "كل الضحك ده في برامجي عشان تعرفي قيمتي في حياتك"، لترد عليها "ريم": "أيوة أيوه فعلا دي حقيقة، وبضحك من قلبي سنين طويلة، ومش عاوزاني أعرف قيمتك".

بالفيديو بعد طلاق سمية الخشاب.. ريم البارودي ترقص على "اللي باعنا خسر دلعنا"

Advertisements

تجاهلت "الخشاب" تصريحات طليقها، مستمرة في إعادة نشر صور أحدث "فوتو سيشن" لها، الذي أطلت فيه بأزياء رمادية شتوية من توقيع شريف نصر، بالإضافة إلى تهنئتها بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، قائلة: "مساء الورد على الورد.. كل سنة وأنتم طيبين ومبسوطين وفِي أحسن حال يارب".

يشار إلى أن "سعد"، علق في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على برومو "شيخ الحارة"، قائلًا: "الكلام واضح جدا بقول أي ست تطلع تتكلم على راجل كانت متجوزاه، والناس عارفة إن ريم وسمية طلعوا اتكلموا عليا عشان كده ربطوا الحوار ببعضه"، موضحًا أنه لم يذكر شخص بعينه.

​