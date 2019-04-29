بدء فعاليات مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء

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بدأت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء، برئاسة ولاء رمضان، رئيسة المهرجان، مجموعة من خبراء العناية بالبشرة والشعر.
وقالت "رمضان" إنه من المقرر إقامة مسابقة لاختيار أفضل خبيرة تجميل، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، موضحة أنه وقع الاختيار النهائي على 4 متسابقات فقط، من بينهن متسابقتان لم تتعدَ أعمارهما 12 عاما.
ويذكر أن فعاليات المهرجان بدأت أمس، ومن المقرر انتهاؤه غدًا، عقب عرض مجموعة من الأزياء، بتوقيع عدة مصممين.
الجدير بالذكر أنه تم إلغاء فعاليات اليوم الأول من المهرجان، بعدما واجه مجموعة كبيرة من الصحفيين والفنانين أزمة في توفير مسكن خاص لهم بالفندق المستضيف لفعاليات المهرجان.
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